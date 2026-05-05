Torino Juventus Under 15 LIVE | le formazioni del derby Vaccarella torna titolare davanti fiducia al duo Paesanti-Della Rossa

Alle ore odierne si gioca il derby Under 15 tra Torino e Juventus, valido per gli ottavi di finale del campionato 202526. Le formazioni sono state rese note con Vaccarella che torna in campo come titolare e il reparto offensivo composto dal duo formato da Paesanti e Della Rossa. La partita è seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulla sintesi, moviola, tabellino e risultato.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Torino Under 15: Brigante; Altieri, Gaido, Cacucciolo, Cavallo; Partemi, Gallo, Graci; Catania, Portuondo, Graffi All.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni del derby. Vaccarella torna titolare, davanti fiducia al duo Paesanti-Della Rossa Notizie correlate Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Cussotto torna titolare, attacco affidato a Laruccia e PaesantiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Juventus Parma Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Paesanti al centro dell’attaccodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15Matchday per l'Under 15. Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, la formazione granata affronterà i pari età della Juventus nella gara d'andata dei playoff scudetto. La squadra di Catto vuole provar ... toronews.net Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com