Juventus Torino Under 15 1-0 LIVE | Vaccarella da fuori gol meraviglioso!

Nella sfida degli ottavi di finale del campionato Under 15, la Juventus ha battuto il Torino con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Vaccarella con un tiro da fuori area, una conclusione che ha sorpreso il portiere avversario. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza ulteriori episodi da segnalare. Seguiranno aggiornamenti su sintesi, moviola e cronaca dettagliata.

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di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato all’andata 2-2 con il Torino, riaffronta i torelli nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 35? PUNIZIONE DI LARUCCIA – Mattonella decisamente invitante per il fantasista che prova ad infilare sul primo palo ma una deviazione della barriera smorza la traiettoria 33? JUVE IN VANTAGGIO- Vaccarella riceve e tira fuori dal cilindro una conclusione fantastica dalla distanza, palla di poco al di sotto del sette.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 1-0 LIVE: Vaccarella da fuori, gol meraviglioso! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Vaccarella vicino al golPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni del derby. Vaccarella torna titolare, davanti fiducia al duo Paesanti-Della Rossadi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Argomenti più discussi: Under 15: Torino-Juventus 2-2; Under 15 Serie A e B, Milan al debutto negli ottavi: il 5 maggio l’andata contro l’Udinese; Under 16, Juventus-Torino 6-1: finisce agli ottavi la corsa scudetto dei granata; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis.