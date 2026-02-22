Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE | Vaccarella vicino al gol

Vaccarella ha segnato un gol durante la partita tra Juventus e Genoa Under 15, che si è conclusa con un punteggio di 1-1. La causa del pareggio è stato un tiro preciso di Vaccarella nel secondo tempo, che ha superato il portiere avversario. La partita si è giocata nel rispetto delle regole, con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare il risultato fino alla fine. I giovani calciatori hanno mostrato grande impegno sul campo.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 1-1 sintesi e moviola. 48? PUNIZIONE DI VACCARELLA- Destro piazzato e forte, Bondone tiene fra le mani un pallone non semplice 45? GOL ANNULLATO A PAESANTI- Modica scappa via e mette al centro, Paesanti puntualissimo insacca ma tutto era fermo: fuorigioco dubbio in partenza 41? SECONDO TEMPO- Subito due cambi per Pecorari: Paesanti e Vaccarella in campo 40? FINE PRIMO TEMPO 39? OCCASIONE GENOA- Verrocchi lanciato a tu per tu con Moretti calcia a colpo sicuro sul primo palo.