Juventus Torino Under 15 1-0 LIVE | si riparte Elliot al posto di Della Rossa

Il match tra Juventus e Torino Under 15 si è concluso con un risultato di 1-0 in favore della Juventus. Durante l'incontro, l'allenatore ha sostituito Della Rossa con Elliot, segnando un cambiamento nella formazione. La partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti sui momenti salienti, il tabellino e le azioni più importanti.

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