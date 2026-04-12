Juventus Pisa Under 15 3-1 LIVE | Elliot esce Mobilia al suo posto

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 15, disputata nella venticinquesima giornata del campionato 202526, la squadra bianconera si è imposta con un risultato di 3-1. Durante l'incontro, un cambio in porta ha visto Elliot uscire e essere sostituito da Mobilia. La cronaca della gara, con moviola e tabellino, fornisce una panoramica dettagliata di quanto accaduto sul campo.

Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Il dato Juventus Women, Salvai dopo la Fiorentina: «Sapevamo che non sarebbe stato semplice. Alla ripresa dovremo.» Juventus Women, Canzi dopo la Fiorentina: «Godiamoci la vittoria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 3-1 LIVE: Elliot esce, Mobilia al suo posto Juventus Spezia Under 15 7-0 LIVE: anche Elliot e Della Rossa a segno!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: doppio cambio per Pecorari. Freyria e Elliot in campoOpenda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero.