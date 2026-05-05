Torino Juventus Under 15 1-2 LIVE | si riparte al via la seconda frazione!

Al via la ripresa della partita tra le squadre Under 15 di Torino e Juventus, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526. Dopo il primo tempo terminato con un punteggio di 1-2 a favore della Juventus, i giovani calciatori sono tornati in campo per la seconda frazione. La cronaca seguirà gli sviluppi della sfida, con aggiornamenti sul risultato e le azioni più significative.

Alisson Juve d’accordo su tutto ma. Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool Ake Juve, dall’Olanda confermano l’interesse bianconero: possibile duello con un’altra italiana per il difensore del City. Gli aggiornamenti Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Torino Juventus Under 15 1-2...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 1-2 LIVE: si riparte, al via la seconda frazione! Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: al via la seconda frazione!di Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di... Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: si riparte, al via la seconda frazionedi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook