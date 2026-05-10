Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | ritmi pazzeschi in campo continui ribaltamenti di fronte

Nel match tra le formazioni Under 15 di Juventus e Torino, il risultato finale è rimasto sullo 0-0. La partita si è svolta con ritmi molto intensi e continui cambi di fronte tra le due squadre. Durante l'incontro, si sono verificati numerosi ribaltamenti di gioco e occasioni da entrambe le parti. La sfida, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, è stata seguita da vicino attraverso la cronaca live, con aggiornamenti sui momenti più significativi e i movimenti sul campo.

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