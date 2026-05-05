Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE | finale di tensioni in mezzo al campo

Nella partita di andata degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la squadra di Torino e quella di Juventus hanno concluso il match con un risultato di 2-2. La gara si è caratterizzata per numerosi scontri e tensioni in mezzo al campo, che hanno portato a diverse interruzioni e a un clima di forte pressione tra le due squadre. La cronaca ha evidenziato momenti di grande intensità e alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni.

Ederson Juve, la Vecchia Signora non perde le speranze: possibile asta internazionale per il brasiliano? Le ultimissime Alisson Juve d’accordo su tutto ma. Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE: finale di tensioni in mezzo al campo Notizie correlate Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: gara subito viva, piena di duelli in mezzo al campodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Torino Juventus Under 17 0-1 LIVE: gara molto fisica, duelli e contrasti in mezzo al campodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-2Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net juventus torino under 16Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook