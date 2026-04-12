Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE | Laruccia ad un passo dal poker!

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 15, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 3-0. Durante il match, Laruccia ha avuto diverse occasioni per segnare un quarto gol, avvicinandosi al poker. La cronaca si è svolta durante la venticinquesima giornata del campionato 202526, con sintesi, moviola e tabellino disponibili per approfondire l'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 35? OCCASIONE LARUCCIA- Serie di batti e ribatti, Laruccia raccoglie appena fuori dall’area di rigore e calcia di potenza. Salvataggio miracoloso sulla linea di Cucco 30? TRIS JUVE- Capristo vede libero Laruccia che stoppa, sposta...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: Laruccia ad un passo dal poker! Juventus Pisa Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Novità Freyria e Villosio, Laruccia confermato dietro alle puntedi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: Vallana ad un passo dal poker!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus.