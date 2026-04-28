Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE | Deniz ad un passo dal tris!

Nella partita degli ottavi di finale del campionato Under 16, la Juventus ha battuto il Torino con un risultato di 2-0. Deniz ha segnato due gol e si trova molto vicino al terzo. La gara si è svolta in una giornata caratterizzata da azioni intense e occasioni da rete per entrambe le squadre. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sui dettagli delle fasi di gioco che hanno portato al risultato finale.

Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere. Gli aggiornamenti Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futuro Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: Deniz ad un passo dal tris! Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-3 LIVE: Deniz mette la parola fine alla garaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juventus Pisa Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolandodi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER16 Segui qui il live del match x.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook