Juventus | ritorno stabile nell’élite europea
La Juventus ha ottenuto una vittoria importante nell’ultimo turno di campionato, che rappresenta un passo avanti nel tentativo di tornare stabile tra le squadre più competitive d’Europa. La squadra si trova in una fase di consolidamento, con risultati che contribuiscono a rafforzare la sua posizione in classifica e a mantenere alta la pressione sulle rivali. La prestazione è stata segnata da una buona organizzazione e determinazione in campo.
La Juventus continua a inseguire il ritorno stabile nell’élite europea e la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato rappresenta molto più di tre semplici punti. La squadra di Luciano Spalletti, pur senza entusiasmare sul piano del gioco, ha dimostrato ancora una volta di avere ritrovato solidità mentale nei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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