La Roma si trova alla svolta della stagione, con quattro finali in programma che potrebbero determinarne il futuro in ambito europeo. La squadra si avvicina a questa fase con l’obiettivo di migliorare la propria posizione e tornare a competere ai livelli più alti del calcio continentale. Le sfide imminenti rappresentano l’ultimo step per definire il cammino della stagione e i possibili traguardi raggiungibili.

La Roma è arrivata al momento decisivo della stagione, quello in cui verranno tirate le somme di un’intera stagione. La vittoria per 2-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, mattatore dei giallorossi in Europa League, ha rilanciato con forza le ambizioni giallorosse, mantenendo viva la corsa a un posto nella prossima UEFA Champions League. Un successo pesante, non solo per la classifica ma anche per il segnale lanciato al campionato: la squadra guidata da Gian Piero Gasperini c’è, è compatta e sembra aver trovato equilibrio proprio nel momento più delicato del campionato. Roma in crescita: segnali positivi e gruppo ritrovato. Allo stadio Dall’Ara si è vista una Roma solida, organizzata e cinica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, che ambizioni hai? Quattro finali per tornare nell’élite europea

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