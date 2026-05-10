Juventus pagelle di Lecce | Vlahovic glaciale Yildiz spento

Da ilprimatonazionale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha vinto 1-0 sul campo del Lecce nel 36° turno di campionato. Vlahovic ha segnato il gol decisivo, mentre Cambiaso ha fornito l’assist. Tra i giocatori delle due squadre, Vlahovic si è distinto per la freddezza sotto porta, mentre Yildiz è apparso meno coinvolto nel gioco. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con poche occasioni da rete da entrambe le parti.

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Lecce-Juventus: Vlahovic colpisce a freddo, Cambiaso è l’uomo assist La Juventus espugna il Via del Mare nel match valevole per il 36° turno di campionato, superando il Lecce per 1-0. In una sfida tesissima per la zona Champions, è la zampata immediata di Vlahovic a risolvere la pratica. I bianconeri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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