Juventus pagelle di Lecce | Vlahovic glaciale Yildiz spento

La Juventus ha vinto 1-0 sul campo del Lecce nel 36° turno di campionato. Vlahovic ha segnato il gol decisivo, mentre Cambiaso ha fornito l’assist. Tra i giocatori delle due squadre, Vlahovic si è distinto per la freddezza sotto porta, mentre Yildiz è apparso meno coinvolto nel gioco. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con poche occasioni da rete da entrambe le parti.

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