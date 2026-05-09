Lecce-Juventus le formazioni ufficiali | Vlahovic titolare con Yildiz
Alle ore 20.45 si gioca al Via del Mare la sfida tra Lecce e Juventus. La formazione dei padroni di casa è guidata da Di Francesco, che ha scelto Falcone tra i pali e una linea difensiva composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. La Juventus invece presenta Vlahovic in attacco, con Yildiz che si mette in mostra tra le scelte offensive.
Alle 20.45 Lecce e Juventus scenderanno in campo al Via del Mare.Di Francesco, alla caccia di punti salvezza, schiera Falcone tra i pali, con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a difenderlo. In mediana ci sono Ramadani e Ngom. Cheddira unica punta, dietro di lui Pierotti, Coulibaly e Banda.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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