La Juventus si prepara alla trasferta contro il Lecce, con Yildiz e Conceiçao schierati al fianco di Vlahovic. Resta ancora incerto se Thuram sarà in campo dall’inizio, con una decisione che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La formazione bianconera si avvicina alla partita con diverse possibilità di formazione, mentre il tecnico valuta le scelte da fare per la gara in programma nel Sud Italia.

Una buona fetta della qualificazione Champions della Juventus passa da Lecce. Luciano Spalletti ha portato la squadra in ritiro già ieri sera e, salvo imprevisti dell’ultima ora, si affiderà ai fedelissimi. A partire da Weston McKennie, a cui verrà chiesto di sdoppiarsi come d’abitudine: un po’ laterale a destra e un po’ trequartista assaltatore in fase di possesso. In avanti, oltre al ritorno di Dusan Vlahovic dal primo minuto dopo 160 giorni, come ipotizzato dallo stesso Spalletti ieri in conferenza stampa, spazio alla coppia fantasia: Kenan Yildiz a sinistra e Francisco Conceiçao sulla fascia opposta. Il portoghese non è mai stato continuo come nell’ultimo periodo, mentre il turco non è stato bene ad aprile (infiammazione al ginocchio) e non segna da quasi cinquanta giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, le ultime in vista del Lecce: Yildiz e Conceiçao insieme a Vlahovic

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