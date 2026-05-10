Juventus la dirigenza riparte dall’asse italiano

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Juventus ha deciso di puntare su un nuovo assetto dirigenziale per la prossima stagione, con Chiellini e Spalletti confermati come figure di rilievo. La scelta si concentra sull’asse italiano, con l’obiettivo di rafforzare il team attraverso figure note nel calcio nazionale. La notizia riguarda le decisioni prese dalla società in vista dei futuri impegni ufficiali.

In base a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’asse dirigenziale della Juventus per la prossima stagione vedrà protagonisti Chiellini e Spalletti. La nuova Juventus di Chiellini e Spalletti: addio ai “francesi”, vira l’asse italiano. Il futuro della Juventus sta cambiando pelle tra le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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