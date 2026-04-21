Dopo l'annuncio dell'esonero di un allenatore, la dirigenza del Pisa Sporting Club ha deciso di puntare su un nuovo profilo con esperienza internazionale. La scelta riguarda un professionista che si occuperà di rafforzare il mercato e le strategie della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambio di direzione per la gestione del club. La nuova figura si inserisce in un quadro di rinnovamento interno.

PISA – Dopo l’imminente esonero di Davide Vaira il vuoto dirigenziale in casa Pisa Sporting Club è stato colmato. La società ha infatti comunicato ufficialmente che la delicata carica di Direttore Sportivo è stata affidata a Leonardo Gabbanini. L’incarico del nuovo dirigente prende il via nella giornata odierna, 21 aprile. Classe 1980, il neo diesse nerazzurro vanta un percorso professionale sfaccettato e suddiviso in due fasi distinte. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata direttamente sul rettangolo verde, caratterizzandosi per un passaggio molto precoce dal ruolo di calciatore a quello di tecnico. La sua esperienza da allenatore lo ha visto operare inizialmente all’interno dei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina, per poi portarlo a guidare le prime squadre di Pistoiese e Civitanovese.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, la dirigenza riparte da Gabbanini: un profilo internazionale per il mercato

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