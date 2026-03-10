Meret tra Inter e Juventus | la rivelazione dell’ex Napoli sul portiere azzurro!

Un ex giocatore del Napoli ha rivelato che il portiere classe 1997 potrebbe essere nel mirino di Inter e Juventus. La notizia riguarda le possibilità di trasferimento di Meret, il cui nome è stato associato a entrambe le squadre di vertice del calcio italiano. Finora, nessuna delle due società ha confermato ufficialmente l’interesse. La situazione resta da seguire con attenzione.

In Serie A ci sono due squadre su tutte che in estate interverranno sul calciomercato estivo per rinforzare la propria porta. Si tratta di Inter e Juventus, Sommer e Di Gregorio non offrono le dovute garanzie per squadre che puntano alla vetta. Proprio in questo senso, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Luciano Tarallo (ex preparatore dei portieri del club azzurro) ha detto la sua su sul futuro di Alex Meret. ALL'INTER O ALLA JUVENTUS – «Dal mio punto di vista non rimarrà, sarebbe deleterio anche per la sua prestigiosa carriera.

