Meret verso l’addio al Napoli | Juventus sulle sue tracce La situazione

Il portiere friulano, che ha vinto lo scudetto con il Napoli sotto la guida di Spalletti, sembra essere in procinto di lasciare il club partenopeo. La Juventus si sarebbe mostrata interessata a ingaggiarlo, secondo quanto riportato nelle ultime ore. La trattativa tra le due società potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi giorni, ma ancora non ci sono ufficialità. La situazione resta in evoluzione.

legata al portiere friulano che con Spalletti ha vinto lo scudetto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’avventura di Alex Meret al Napoli sembra essere giunta ai titoli di coda. L’estremo difensore friulano, con un contratto in scadenza nel 2027, ha espresso la volontà di trovare un nuovo progetto che gli garantisca la centralità perduta dopo l’arrivo in azzurro di Milinkovic-Savic, che ne ha ridotto drasticamente lo spazio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il portiere non fatica a trovare estimatori: in Serie A, sia l’ Inter che la Juventus seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda, valutando Meret come un’opportunità di spessore per rinforzare i rispettivi reparti arretrati in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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