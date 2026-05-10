Juventus Inter Femminile 3-3 | pareggio spettacolare tra bianconere e nerazzurre

Nella partita tra Juventus Femminile e Inter Femminile, il punteggio si è chiuso con un pareggio di 3-3. La sfida si è svolta tra le squadre allenate rispettivamente da Piovani e un altro tecnico, con molte azioni offensive da entrambe le parti. Entrambe le formazioni hanno segnato tre gol ciascuna, offrendo un match ricco di emozioni e con continui cambi di risultato.

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di Alberto Petrosilli Juventus Inter Femminile 3-3: incredibile pareggio tra le bianconere e le nerazzurre di Piovani: il resoconto del match. L’ Inter Women di Piovani esce dal “Pozzo-Lamarmora” con un prezioso 3-3, confermando solidità e qualità nel blindare il secondo posto in classifica. In questo domenica 10 maggio 2026, le nerazzurre hanno dato prova di forza in una gara spettacolare, trascinate da una super Robustellini, autrice di una doppietta lampo tra il 2? e il 10?. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Juventus Inter Femminile 3-3: il resoconto del match. Nonostante il ritorno della Juventus, la formazione interista ha mostrato carattere tornando avanti con il rigore glaciale di Wullaert, prima del definitivo pareggio bianconero.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Inter Femminile 3-3: pareggio spettacolare tra bianconere e nerazzurre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A Notizie correlate Juventus Women Inter 3-3: bianconere aritmeticamente qualificate in Champions LeagueVlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro Vlahovic come... Juventus Women Inter 3-3 LIVE: bianconere più ordinate nella ripresaVlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro Vlahovic come... Argomenti più discussi: Juventus-Inter (21ª giornata Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Serie A Women | Napoli-Juventus | La partita; Al ‘Mapei Football Center’ prende il via la Final Four: tutto pronto per le semifinali Juventus-Milan e Roma-Sassuolo; Tabellino partita Como 1907 vs Inter Women.