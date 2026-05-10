Juventus | incertezza su Vlahovic

Dusan Vlahovic sta giocando un ruolo importante per la Juventus in questa fase della stagione, ma il suo futuro con il club non è ancora definito. La squadra attraversa un momento complicato, mentre il calciatore si impegna in campo, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali cambiamenti contrattuali o trasferimenti. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi futuri.

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Dusan Vlahovic si sta prendendo la Juventus nel momento più delicato della stagione, ma il suo futuro continua a restare avvolto nell’incertezza. È questo il grande paradosso che accompagna il finale di campionato bianconero: l’attaccante serbo sta trascinando la squadra verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: incertezza su Vlahovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Udinese: Miretti MVP e Vlahovic a rischio! Notizie correlate Juventus: aggiornamenti su VlahovicLa Juventus aggiorna il bollettino medico su Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, fermo da fine novembre 2025 per la lesione grave all’adduttore... Juventus: Spalletti prudente su VlahovicJuventus: Luciano Spalletti mantiene la massima cautela su Dusan Vlahovi? alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma sabato... Argomenti più discussi: SportMediaset: La Supermoviola di Cremonese-Lazio: riguarda l'unica incertezza Video; Juventus-Verona 1-1, le pagelle: Vlahovic (7) torna a segnare, Bowie (7) decisivo, Bremer (4,5) impreciso; La Juve frena in corsa Champions, pari col Verona: gongolano Milan, Como e Roma; Juventus, rinnovo Vlahovic: le parole di Dusan e Spalletti.