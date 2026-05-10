Juventus | incertezza su Vlahovic
Dusan Vlahovic sta giocando un ruolo importante per la Juventus in questa fase della stagione, ma il suo futuro con il club non è ancora definito. La squadra attraversa un momento complicato, mentre il calciatore si impegna in campo, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali cambiamenti contrattuali o trasferimenti. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi futuri.
Dusan Vlahovic si sta prendendo la Juventus nel momento più delicato della stagione, ma il suo futuro continua a restare avvolto nell’incertezza. È questo il grande paradosso che accompagna il finale di campionato bianconero: l’attaccante serbo sta trascinando la squadra verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus-Udinese: Miretti MVP e Vlahovic a rischio!
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