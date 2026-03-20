Juventus | Spalletti prudente su Vlahovic

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha espresso cautela su Dusan Vlahovic alla vigilia della partita contro il Sassuolo, in programma sabato 21 marzo 2026 all’Allianz Stadium alle 20:45. Il tecnico ha preferito non sbilanciarsi su eventuali condizioni dell’attaccante serbo, che sarà disponibile per la sfida. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulla presenza di Vlahovic in campo.

Juventus: Luciano Spalletti mantiene la massima cautela su Dusan Vlahovi? alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma sabato 21 marzo 2026 all’Allianz Stadium (ore 20:45). Il centravanti serbo, fermo da novembre 2025 per la lesione grave all’adduttore sinistro operata a Londra, ha completato allenamenti pieni con il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti prudente su Vlahovic Articoli correlati Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco BaridonVicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Juventus: rinnovi di Vlahovic e Spalletti a un passoLa Juventus accelera sul fronte stabilità e ambizione: i rinnovi di Dusan Vlahovic e Luciano Spalletti sono ormai a un passo, mentre il club si... E' GIA' SPALLETTI BALL! || CREMONESE-JUVENTUS 1-2! Altri aggiornamenti su Juventus Spalletti prudente su Vlahovic Temi più discussi: Juventus, tutto l'allenamento in gruppo per Vlahovic: convocato per l'Udinese; Juve, gli aggiornamenti sulle condizioni di Gatti. Vlahovic, ecco l’ipotesi più probabile; Juventus, offerto un biennale a Spinazzola: il giocatore a giugno si libererà a zero. Pagina 4 | Spalletti conferma il rinnovo con la Juve: La pausa delle Nazionali può essere il momento giustoLe parole dell'allenatore dei bianconeri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!Spalletti ha aperto la conferenza parlando della lotta Champions: Quali dettagli conteranno? Quello che diventa fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. Mancano 9 partite? Potremmo anche camb ... tuttosport.com Il Sassuolo che comunica di avere la pertosse in squadra mi ricorda qualcosa del passato ma a questo giro si dovrebbe giocare... #Juventus #sassuolo -#seriea - facebook.com facebook Milan Juve Ogni possessore di CRN Card puo acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato La data e l'ora di Milan-Juventus non sono state ancora definite x.com