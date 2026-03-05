Juventus | aggiornamenti su Vlahovic

La Juventus ha diffuso un nuovo aggiornamento sullo stato di salute di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che da fine mese scorso non ha preso parte alle partite della squadra. Il club comunica che il giocatore è ancora in fase di valutazione medica e non sono stati ancora definiti tempi di recupero. La squadra continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori dettagli quando disponibili.

La Juventus aggiorna il bollettino medico su Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, fermo da fine novembre 2025 per la lesione grave all'adduttore sinistro (operato a Londra il 4 dicembre), ha proseguito il percorso di recupero con lavoro parziale in gruppo nella seduta di mercoledì 4 marzo 2026 alla Continassa. Juventus, Vlahovic ancora parzialmente in gruppo: le ultime verso il PisaLa notizia positiva della settimana in casa Juventus è stata quella del ritorno in campo di Dusan Vlahovic. Il serbo era ai box dal 29 novembre per il brutto infortunio rimediato contro il Cagliari. Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisivaDusan Vlahovic prova a mettere nel mirino la partita di sabato sera (ore 20:45) contro il Pisa della 28^ giornata di Serie A per fare il suo rientro in.