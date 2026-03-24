Juventus | Elkann manda un messaggio chiaro

In una lettera agli azionisti di Exor datata 23 marzo 2026 e resa nota il giorno successivo, John Elkann ha voluto mandare un messaggio chiaro e rassicurante sul destino della Juventus: la holding della famiglia Agnelli non ha alcuna intenzione di cedere il club bianconero, nonostante il recente giro di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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