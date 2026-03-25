Juventus | la lettera di Elkann

Il 23 marzo 2026, John Elkann ha inviato una lettera agli azionisti di Exor, che non si limita a presentare i dati di bilancio. Secondo Tuttosport, il testo viene descritto come un documento che indica chi avrà un ruolo centrale nel futuro della Juventus, evidenziando aspetti strategici e politici legati alla gestione della società.

La lettera agli azionisti di Exor firmata da John Elkann il 23 marzo 2026 non è solo un resoconto di bilancio: secondo l’analisi di Tuttosport, si tratta di un documento politico-strategico che delinea con precisione chi conta davvero nel futuro della Juventus. Elkann riconosce le difficoltà degli ultimi anni («pressioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la lettera di Elkann Articoli correlati Juventus, la lettera di Elkann “Abbiamo raggiunto grandi risultati”John Elkann agli azionisti In una lettera agli azionisti di Exor, si esprime così il proprietario bianconero sulla squadra John Elkann. Juventus, John Elkann nella lettera agli azionisti: «Spalletti ha ristabilito la fame di vincere. Crediamo in un futuro luminoso». Il messaggio completo!Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. LA LETTERA AGLI AZIONISTI DI ELKANN GOOD MORNING JUVENTUS Altri aggiornamenti su Juventus la lettera di Elkann Temi più discussi: Cosa ha scritto Elkann agli azionisti di Exor sulla Juve; La lettera di Elkann agli azionisti Exor: Fiducia totale nella Juventus: investimenti, crescita economica e giovani per un futuro brillante; Elkann vende Gedi ma si tiene la Juventus: Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, futuro brillante davanti a noi; Elkann: Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo della Juve. Comolli no, Spalletti e Yildiz sì: cosa c’è dietro la lettera di Elkann agli azionistiAtteso domani il rientro alla Continassa del tecnico Juve: ogni momento è buono per definire il rinnovo biennale del contratto ... tuttosport.com Juventus, la lettera di Elkann agli azionisti: cosa ha scrittoElkann ha recentemente scritto e pubblicato una lettera indirizzata agli azionisti della Juventus: ecco cosa ha scritto. newsmondo.it L'incontro tra Luciano Spalletti e un piccolo tifoso della Juventus è la cosa più tenera che vedrai oggi : Tiktok/ @alfredo.pio3 - facebook.com facebook #Milik: addio #Juventus e pazza idea per la #Lazio x.com