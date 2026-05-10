Juventus | Elkann e le ambizioni bianconere
Il presidente della Juventus ha annunciato pubblicamente l’intenzione di rafforzare il progetto sportivo del club, sottolineando la volontà di tornare a lottare ai vertici del calcio nazionale e internazionale. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di strategie e investimenti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra e consolidare la posizione della società nel panorama calcistico.
John Elkann rilancia le ambizioni della Juventus e manda un messaggio chiaro all’ambiente bianconero: il club vuole tornare stabilmente a competere per vincere. Durante il JOFC Day 2026, l’amministratore delegato di Exor ha parlato con toni fiduciosi del nuovo corso juventino, indicando in Luciano Spalletti l’uomo giusto per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
ELKANN HA CHIAMATO GRAVINA. E LE DICHIARAZIONI DI LA RUSSA..
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