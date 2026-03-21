Genoa Juventus Women 0-0 | le bianconere non escono dalla crisi

Nella diciassettesima giornata di Serie A Women, Genoa e Juventus Women si sono affrontate in un match terminato con un pareggio a reti inviolate. La partita ha visto le due squadre confrontarsi senza riuscire a trovare il gol, con le bianconere che non sono riuscite a superare le avversarie e uscire dalla crisi. La cronaca live e il tabellino sono disponibili sul sito ufficiale.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 86? Pinto e Beccari si disturbano a vicenda – Non riescono a spingere in rete il cross basso di Cambiaghi 85? Tiro Cambiaghi – Conclusione da fuori area, alta 81? Tiro Bahr – Cerca il mancino da fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0: le bianconere non escono dalla crisi Articoli correlati Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile... Inter Juventus Women 2-1: bianconere ko a Milano e a -8 dalla Roma capolistaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa Women, un pareggio meritato contro la Juventus Women, 0 a 0In campo il Genoa Women per la giornata di Serie A Women Athora contro la Juventus Women con le rossoblu alla ricerca di punti salvezza. In campo mister De La Fuente manda questo undici: Forcinella,.. genoanews1893.it Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Genoa-Juventus Women 0-0, le PAGELLE: crolla tutto, nessuno si salva, ora a rischio c'è anche la Champions facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com