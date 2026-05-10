Il calciatore ha segnato due gol nelle ultime partite, contribuendo a portare quattro punti alla squadra. Nonostante le prestazioni positive sul campo, il negoziato per il rinnovo del contratto tra l’attaccante e la società non ha ancora portato a una soluzione. La partita si è giocata a Torino il 10 maggio 2026, con il ritorno del giocatore che potrebbe aver inciso sulla corsa alla qualificazione europea.

Torino, 10 maggio 2026 – Il ritorno di Dusan Vlahovic può essere stato fondamentale per la Champions League. Il centravanti ha donato con i suoi gol quattro punti alla Juventus nelle ultime due partite contro le piccole, che spesso hanno messo in difficoltà i bianconeri in stagione. Salvati capra e cavoli contro il Verona, a evitare una sconfitta incredibile, Dusan ha piazzato il gol decisivo dopo pochi secondi al Via del Mare, fornendo alla Vecchia Signora tre punti di peso specifico rilevante in una partita insidiosa contro un Lecce affamato di punti e che ha dato filo da torcere fino al novantesimo. Spalletti aveva bisogno di un risolutore d’area e lo ha trovato con Vlahovic dopo che a gennaio la società non è riuscita a prelevare sul mercato una prima punta di stazza e fisico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic decisivo: due gol e quattro punti. Ma il rinnovo non si sblocca

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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