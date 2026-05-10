Juve Stabia sotto sequestro il Tribunale di Napoli blocca quote societarie e beni del club

Il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di quote societarie e beni della Juve Stabia, squadra di calcio di Castellammare di Stabia. La decisione riguarda un procedimento giudiziario in corso e si applica alla società sportiva. La squadra, attualmente impegnata nel campionato di Serie B, si trova ora sotto tutela giudiziaria. La misura si inserisce in un contesto di indagini legali che coinvolgono il club.

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Nuovo terremoto giudiziario per la Juve Stabia, squadra di calcio di Castellammare di Stabia (NA), mentre è impegnato nella sua corsa verso la Serie A. La sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote societarie e dell’ intero patrimonio aziendale del club campano. Juve Stabia sotto sequestro. La misura serve “per preservare l’impresa dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio ”, come viene scritto in una nota della Procura, “mentre è in atto l’esecuzione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, disposta lo scorso mese di ottobre per bonificare la gestione societaria dal pericolo di condizionamento da parte della locale criminalità organizzata “.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juve Stabia sotto sequestro, il Tribunale di Napoli blocca quote societarie e beni del club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli blocca quote e patrimonio del club Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Argomenti più discussi: Juve Stabia sotto sequestro: decisione del Tribunale di Napoli; ANTIMAFIA. JUVE STABIA: SOTTO SEQUESTRO IL PATRIMONIO DEL CLUB SPORTIVO; Juve Stabia, sequestrate le quote societarie; Sequestro Juve Stabia: la Polizia esegue il decreto del Tribunale di Napoli.