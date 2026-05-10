Dopo la vittoria contro il Cesena, l’allenatore della Juve Primavera ha parlato ai giornalisti elogiando in particolare uno dei giovani calciatori. Ha sottolineato che il ragazzo sta trovando il suo spazio in squadra e che merita questa occasione. Non sono mancate parole di approvazione anche per altri aspetti della prestazione della squadra, ma l’attenzione si è concentrata sulla crescita di alcuni talenti emergenti.

Vlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro Vlahovic come Higuain, l’effetto Dusan sulla volata Champions: a Spalletti è mancato (e mancherà?) Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Cosa filtra Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin applaude Corigliano: «Menzione particolare per lui, si sta ritagliando il suo spazio perchè se lo merita»

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