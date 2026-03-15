Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Lazio. Dopo la partita, ha espresso dispiacere perché la squadra desiderava mantenere una serie di vittorie e ritiene di aver meritato di più. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato insoddisfazione tra i giocatori e lo staff.

Juve Primavera, Simone Padoin ha commentato così il pareggio per 2-2 sul campo della Lazio. Le sue dichiarazioni. Ai canali ufficiali bianconeri, Simone Padoin ha parlato dopo il pareggio della Juve Primavera per 2-2 contro la Lazio. PAROLE – «Un pareggio che è un grande rammarico perché abbiamo approcciato benissimo la partita, siamo andati sul 2-0 meritatamente e il primo tempo è stato gestito veramente bene. Poi purtroppo nella ripresa abbiamo subito gol e il primo quarto d’ora del secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà. Poi siamo stati molto bravi a riprendere il palleggio e la gestione della partita, sfiorando anche il terzo gol in alcune situazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio beffa con la Lazio: «Dispiace perché volevamo dare continuità di vittorie e ce lo saremmo anche meritato!»

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