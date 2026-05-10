Juve Di Gregorio e Yildiz | trionfo al Via del Mare verso la Champions

Nel match giocato al Via del Mare, i giocatori della squadra hanno ottenuto una vittoria importante. Di Gregorio e Yildiz hanno contribuito con prestazioni decisive, portando la squadra a un risultato positivo. Dopo la partita, Di Gregorio ha dichiarato alcune parole riguardo alla prestazione e all’obiettivo di qualificarsi in Champions League. La vittoria potrebbe influenzare la posizione in classifica e la corsa verso l’obiettivo stagionale.

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? Punti chiave Come influenzerà questa vittoria la corsa verso la Champions League?. Quali sono le parole esatte di Di Gregorio dopo il trionfo?. Cosa ha scritto Yildiz ai tifosi sui suoi canali social?. Quali sfide decisive attendono la Juventus nelle ultime due partite?.? In Breve Prossime sfide decisive contro Fiorentina e Torino per la qualificazione europea.. Yildiz ringrazia i tifosi promettendo massimo impegno nelle ultime due sfide stagionali.. RaiUno trasmette Buonvino – Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle 21:30.. Disponibile su RaiPlay dall'8 maggio la serie Il Club – Canzoni sotto la pelle.. Di Gregorio celebra i tre punti conquistati dal bianconero al Via del Mare contro il Lecce, puntando con determinazione alla prossima sfida per la Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, Di Gregorio e Yildiz: trionfo al Via del Mare verso la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Patto Juve-Yildiz: titolare oltre il dolore per la Champions, poi testa al Mondiale Juve Como, i retroscena di Bordocam di Dazn: dai rimproveri a Di Gregorio agli applausi per Yildiz – VIDEOdi Francesco Spagnolo Juve Como, i retroscena di Bordocam di Dazn: Spalletti rimprovera Di Gregorio e Kelly. Argomenti più discussi: Di Gregorio si gioca tutto: da Alisson a De Gea, la Juve guarda altrove. Gli scenari possibili; Di Gregorio miracoloso su Cheddira, l'attaccante del Lecce esalta la parata del portiere della Juve; Anticipo Serie A, Lecce-Juventus 0-1; Lecce-Juventus 0-1, le pagelle: Vlahovic (7) trascinatore, Di Gregorio (6,5) attento, Gabriel (5) impreciso.