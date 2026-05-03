Un calciatore della Juventus sta giocando nonostante un problema al ginocchio che lo sta influenzando nelle ultime partite. Dopo aver partecipato alla Champions League, si concentrerà anche sul Mondiale, continuando a scendere in campo come titolare. La sua presenza resta confermata anche in vista delle prossime sfide ufficiali, anche se il dolore al ginocchio rappresenta un ostacolo fisico temporaneo.

Connessioni. Così le chiama Luciano Spalletti: da una parte l’allenatore, dall’altra l’interprete in campo, nel mezzo un rapporto costruito sull’atteggiamento (giusto), la stima, il rispetto. Ora che il verdetto sul Lago di Como dà alla Juventus l’assist per poter sprecare un jolly da qui al 24 maggio – con nove punti su 12 i bianconeri sono in Champions -, la connessione tra l’ex ct azzurro e il giovane Kenan può trasformarsi in un tacito patto. Yildiz non ha alcuna intenzione di staccare la spina, non rientra nel suo raggio d’azione, non sa sottrarsi a quel magico mix di classe e generosità: il problema, però, è un ginocchio sinistro infiammato, e non da poco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patto Juve-Yildiz: titolare oltre il dolore per la Champions, poi testa al Mondiale

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