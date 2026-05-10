Juniores | il Lanciotto Campi ribalta la San Marco con un 3-2 folle

Nel campionato giovanile, il Lanciotto Campi ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la San Marco, vincendo 3-2 dopo essere stato sotto di un gol all'intervallo. La squadra di casa è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa grazie ai gol di due giocatori e a un'autorete avversaria. La partita è stata caratterizzata da continui cambi di fronte e da un finale emozionante.

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? Punti chiave Come ha fatto il Lanciotto Campi a ribaltare il vantaggio iniziale?. Chi sono i marcatori che hanno deciso il match per i fiorentini?. Perché la sconfitta della San Marco sancisce la loro retrocessione?. Quali squadre scenderanno in categoria insieme ai rossoblù?.? In Breve Marcatore Bertini apre il punteggio, Arca, Wade e Vivarelli siglano il 3-1 fiorentino.. Arrighi segna il secondo gol rossoblù nel finale della sfida del 9 maggio.. San Marco retrocede in Provinciale insieme a Castelnuovo Garfagnana, Larcianese e Pistoia Nord.. La San Marco scende di categoria dopo il precedente ko contro il Calenzano.. Il Lanciotto Campi ha superato la San Marco Avenza con un punteggio di 3-2 durante l’ultima giornata del campionato Juniores Regionali Toscana Girone B disputata sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juniores: il Lanciotto Campi ribalta la San Marco con un 3-2 folle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Lanciotto ’cuore’ di Campi: "Cresceremo con le famiglie" Anna Trocker da non credere! Guida la prima manche dello slalom dei Mondiali juniores con un margine folle!Anna Trocker non vuole fermarsi e, due giorni dopo il trionfo in gigante, domina la prima manche dello slalom speciale valevole per i Campionati...