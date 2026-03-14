Anna Trocker guida la prima manche dello slalom speciale ai Mondiali juniores di sci alpino 2026, con un margine considerevole. Due giorni dopo aver vinto in gigante, la sciatrice si presenta in testa alla classifica con un tempo che lascia gli avversari. La competizione si svolge in questa località e vede al via numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni.

Anna Trocker non vuole fermarsi e, due giorni dopo il trionfo in gigante, domina la prima manche dello slalom speciale valevole per i Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. Sulla pista norvegese di Narvik la giovane promessa azzurra ha sfruttato alla perfezione il vantaggio di scendere con il pettorale 1, effettuando una discesa solida e costruendo un vantaggio davvero importante in vista della seconda manche. La diciassettenne altoatesina ha completato la prova con il tempo di 55.71, facendo la differenza soprattutto nella parte bassa del tracciato e garantendosi una posizione di partenza ideale verso la run decisiva, in cui potrà... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker da non credere! Guida la prima manche dello slalom dei Mondiali juniores con un margine folle!

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