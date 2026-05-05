La Lanciotto ’cuore’ di Campi | Cresceremo con le famiglie

Il nuovo presidente della società sportiva di via del Tabernacolo ha dichiarato che l’obiettivo principale è rafforzare il rapporto con le famiglie, ponendo maggiore attenzione alla socialità rispetto alla componente sportiva. In un intervento recente, ha sottolineato come la crescita della società sarà legata anche alla partecipazione delle famiglie e all’ambiente che si creerà intorno alle attività. La sua nomina è avvenuta da pochi mesi.

"La socialità? Più importante della parte sportiva". Manuele Querci, presidente da pochi mesi della Lanciotto, ha le idee chiare sul futuro della società di via del Tabernacolo. Presidente, partiamo dalle voci di ridimensionamento che sono circolate nelle ultime settimane. "Sono infondate. Posso comprendere le preoccupazioni emerse attorno alla società a seguito dei profondi cambiamenti avvenuti nel corso di questa stagione. Per questo ritengo doveroso intervenire per riportare serenità e chiarezza". Avete già gettato le basi per il futuro quindi. "L’obiettivo è quello di migliorare la struttura organizzativa, fare in modo che i nostri impianti siano un punto di riferimento per chi qui viene per fare sport, ma anche per le loro famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Lanciotto ’cuore’ di Campi: "Cresceremo con le famiglie" Notizie correlate Leggi anche: C'è una vasca grande come 17 campi di calcio (con il laghetto e il bosco) nel cuore della Brianza: a che cosa serve (per davvero) Solidarietà in piazza, raccolta alimentare nel cuore della città per le famiglie in difficoltàUna giornata dedicata alla solidarietà, nel cuore di Agrigento, per sostenere chi vive una situazione di difficoltà. Approfondimenti e contenuti Si parla di: La Lanciotto ’cuore’ di Campi: Cresceremo con le famiglie. La Lanciotto ’cuore’ di Campi: Cresceremo con le famiglieLa socialità? Più importante della parte sportiva. Manuele Querci, presidente da pochi mesi della Lanciotto, ha le idee chiare ... lanazione.it Lanciotto, eroe partigiano: Una gioventù che combattèAlla vigilia del 25 Aprile, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, partigiano, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, simbolo della ... lanazione.it