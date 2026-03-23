(di Andrea Arzilli e Maria Egizia Faschetti) A segnare la giornata di domenica sono state le schermaglie politiche per la sovrapposizione tra l’appuntamento elettorale e la Maratona di Roma che ha comportato numerose chiusure per consentire il passaggio dei runner in molte zone centrali, inclusa l’area archeologica. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, stigmatizza «la scelta irresponsabile delle autorità, che pure richiamate all’attenzione in anticipo per questa concomitanza della maratona con le elezioni non hanno impedito una lunga paralisi». Nell’esprimere rammarico per quanto è avvenuto il parlamentare... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | Domenica affluenza record: alle 23 ha votato il 51,52% dei romani. Il picco a Ostiense, male Don Bosco

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