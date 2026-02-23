Calvello il Bastardo | al Teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo tratto dal primo dimenticato romanzo di Natoli

Lo spettacolo si tiene domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo. Protagonista è Corrado, figlio illegittimo e senza nome, cresciuto ai margini della società, marchiato dalla vergogna e dal sospetto. Ma è proprio dall'ingiustizia subita che nasce la sua ribellione, dalla condanna il suo coraggio. Bastardo per diritto di nascita, ma eroe per scelta morale. Lo spettacolo è una nuova produzione della compagnia nell'ambito della rassegna teatrale "Radici". «Per dare inizio al tema della rassegna, appunto "Radici", non potevamo che mettere in scena proprio il primo romanzo di Luigi Natoli, ossia la radice di tutti i romanzi storici dello scrittore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Non toccarmi": al teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo contro la violenza sulle donneLo spettacolo “Non toccarmi”, portato in scena al teatro Don Bosco, nasce dall’esigenza di denunciare la violenza sulle donne.

Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena lo spettacolo "Tanto vale divertirsi"Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo di prosa

23/2/26. Mercoledì 25/2 al teatro don Bosco di Chioggia, alle ore 21, lo spettacolo ironico-riflessivo "Solo quando lavoro sono felice" di Lorenzo Marangoni e Niccolò Fettarappa: biglietti € 20 (ridotti 19) x.com

Domenica Marzo ore 19,00 al Teatro *Don Bosco* di Caserta, a grande richiesta torna in scena una storia che lascia ridere, riflettere, emozionarsi! - facebook.com facebook