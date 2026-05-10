Judo Erica Simonetti e Tiziana Marini ai piedi del podio nel Grand Slam di Astana

Si è conclusa l’edizione 2026 del Grand Slam di Astana, sesto evento della stagione nel circuito di judo. La competizione si è svolta in Kazakistan, attirando numerosi atleti da diverse nazioni. Tra i partecipanti, due judoka italiane sono arrivate fino al podio, ma si sono fermate a un passo dalla vittoria. La gara ha visto molte sfide intense e colpi di scena lungo tutto il programma.

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Calato il sipario sull’edizione 2026 del Grand Slam di Astana, in Kazakistan, sesto appuntamento stagionale del circuito maggiore. L’evento rappresentava l’ultimo banco di prova di rilievo prima dell’avvio ufficiale della qualificazione olimpica, che scatterà il 15 giugno con il Grand Slam di Ulan Bator. Per l’Italia sono saliti sul tatami Erica Simonetti e Tiziana Marini nei +78 kg femminili, Kenny Komi Bedel e Christian Parlati nei -90 kg maschili. Le indicazioni più incoraggianti sono arrivate dal settore femminile, con entrambe le azzurre vicine al podio e capaci di chiudere al quinto posto. Simonetti e Marini si sono infatti giocate le proprie chance attraverso i ripescaggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Erica Simonetti e Tiziana Marini ai piedi del podio nel Grand Slam di Astana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Judo, Asya Tavano sul podio nei +78 kg al Grand Slam di Tbilisi! Erica Simonetti in top-5Titoli di coda sul Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento del massimo circuito di judo dopo gli eventi disputati a Parigi, Tashkent e Linz. Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di TashkentUltima giornata priva di podi per l’Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Argomenti più discussi: Gli azzurri al Grand Slam di Astana nel weekend; Judo, Grand Slam Astana 2026: il sorteggio e i tabellone degli italiani. Percorso insidioso per le punte azzurre; Cosa succede questo fine settimana? 08-10 maggio; Judo, Francesca Milani torna sul podio in un Grand Slam! Italia subito protagonista ad Astana.