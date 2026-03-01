Durante l'ultima giornata del Grand Slam di Tashkent 2026, nessun atleta italiano ha conquistato medaglie. Nel torneo di judo, Asya Tavano si è piazzata al quarto posto nella categoria dei pesi massimi, rimanendo vicina al podio. L'evento, che rappresenta il secondo appuntamento stagionale del World Tour, si è concluso senza altre sfide italiane sul podio.

Ultima giornata priva di podi per l’Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della capitale uzbeka le uniche azzurre in gara oggi hanno raggiunto i quarti di finale, vedendo però sfumare l’accesso alle semifinali e dovendosi accontentare di un piazzamento di prestigio tra la quinta e la settima posizione. Asya Tavano, bronzo europeo in carica dei pesi massimi, ha battuto nel suo cammino la kazaka Nazgul Maratova e ai ripescaggi la padrona di casa Fotima Kuramboeva venendo sconfitta solamente dalle giapponesi Akira Sone e Ruri Fujii. Sempre nei +78 kg, Erica Simonetti ha superato il primo turno con l’israeliana Yuli Alma Mishiner perdendo poi con la francese Lea Fontaine e con l’uzbeka Umida Nigmatova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di Tashkent

