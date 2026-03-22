Titoli di coda sul Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento del massimo circuito di judo dopo gli eventi disputati a Parigi, Tashkent e Linz. In Georgia si è tenuto l’ultimo torneo di un certo spessore prima di una pausa riservata ai vari campionati continentali, con gli Europei Individuali che si terranno sempre a Tbilisi dal 16 al 19 aprile. Di scena quest’oggi le categorie riservate ai pesi massimi e in casa Italia fiches puntate su Erica Simonetti e Asya Tavano nei +78 kg femminili. Le due azzurre si sono disimpegnate piuttosto bene e si sono trovate anche a confrontarsi le uno contro le altre nella finale della propria Pool. Tavano si... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Asya Tavano sul podio nei +78 kg al Grand Slam di Tbilisi! Erica Simonetti in top-5

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Tutto quello che riguarda Asya Tavano

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