Jorge Martin torna in sella all' Aprilia a Buriram dopo il test di adattamento
Jorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo aver completato il test di adattamento. La sua presenza sulla moto segna un passo importante per il pilota spagnolo, che ha affrontato settimane di recupero dopo un infortunio alla mano. Martin si presenta con grinta e determinazione, pronto a dimostrare di essere tornato in forma. La sua partecipazione al GP di Thailandia aggiunge entusiasmo alla corsa, mentre i tifosi sperano in una buona prestazione sulla pista asiatica. La gara si avvicina e tutti attendono il suo debutto ufficiale.
Il ritorno alle competizioni di alto livello manifesta la piena ripresa di un talento tra i più promettenti del MotoGP, che dopo un periodo di incertezze e infortuni potrà finalmente riconquistare la pista. La stagione 2026 si avvicina alla sua apertura, e l’attenzione si concentra sul debutto di uno dei piloti più energici e determinati, recentemente dichiarato idoneo a partecipare ai test di pre-stagione che si terranno a Buriram. Questa notizia ridona speranza e attesa tra gli appassionati, aprendo uno spiraglio di ottimismo per un campionato all’insegna di battaglie combattute e rimonte mozzafiato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
MotoGP 2026. Jorge Martin riceve il fit dai medici e potrà correre in ThailandiaPrima di essere sicuro di potervi partecipare, però, Martin doveva ricevere il fit da parte dei medici della MotoGP. Questa mattina è stato valutato dallo staff medico, che gli ha conferito ... moto.it
Jorge Martìn fit per i test in Thailandia: ora il verbo guarire diventa dimostrare (a Aprilia, a Yamaha, a se stesso e a tutti noi)Jorge Martín è fit per i test MotoGP 2026 a Buriram: i medici dicono che è guarito (anche se l’ultimissima parola è ancora da dire), ma ora lo spagnolo deve dimostrare di non essere solo un ex campi ... mowmag.com
#MotoGP #ThaiTest Set-Up Day al Chang International Circuit di Buriram alla vigilia della conclusiva due-giorni di Test pre-stagionali della MotoGP 2026. Squadre e piloti (non tutti) già arrivati, con il rientrante Jorge Martin già in pista ed in sella! x.com
Anche Jorge Martin si è divertito a comporre la griglia 2027 della MotoGP ma lancia un segnale : niente Aprilia per lui, ma Yamaha al fianco di Bagnaia, “seguendo i rumor - facebook.com facebook