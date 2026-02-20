Jorge Martin torna in sella all' Aprilia a Buriram dopo il test di adattamento

Jorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo aver completato il test di adattamento. La sua presenza sulla moto segna un passo importante per il pilota spagnolo, che ha affrontato settimane di recupero dopo un infortunio alla mano. Martin si presenta con grinta e determinazione, pronto a dimostrare di essere tornato in forma. La sua partecipazione al GP di Thailandia aggiunge entusiasmo alla corsa, mentre i tifosi sperano in una buona prestazione sulla pista asiatica. La gara si avvicina e tutti attendono il suo debutto ufficiale.

Il ritorno alle competizioni di alto livello manifesta la piena ripresa di un talento tra i più promettenti del MotoGP, che dopo un periodo di incertezze e infortuni potrà finalmente riconquistare la pista. La stagione 2026 si avvicina alla sua apertura, e l'attenzione si concentra sul debutto di uno dei piloti più energici e determinati, recentemente dichiarato idoneo a partecipare ai test di pre-stagione che si terranno a Buriram. Questa notizia ridona speranza e attesa tra gli appassionati, aprendo uno spiraglio di ottimismo per un campionato all'insegna di battaglie combattute e rimonte mozzafiato.

