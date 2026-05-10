Jorge Martin implacabile nel GP di Francia Bezzecchi superato nel finale Fuori Bagnaia

Nel Gran Premio di Francia del 2026, Jorge Martin ha dominato le due gare, partendo dalla ottava posizione in griglia e portando a casa sia la Sprint che la gara lunga. Nel finale, Bezzecchi ha cercato di superarlo senza riuscirci, mentre Bagnaia si è dovuto ritirare dalla competizione. La tappa ha visto quindi un successo importante per Martin, che ha confermato la sua forma in questa fase della stagione.

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