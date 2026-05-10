Jorge Martin implacabile nel GP di Francia Bezzecchi superato nel finale Fuori Bagnaia
Nel Gran Premio di Francia del 2026, Jorge Martin ha dominato le due gare, partendo dalla ottava posizione in griglia e portando a casa sia la Sprint che la gara lunga. Nel finale, Bezzecchi ha cercato di superarlo senza riuscirci, mentre Bagnaia si è dovuto ritirare dalla competizione. La tappa ha visto quindi un successo importante per Martin, che ha confermato la sua forma in questa fase della stagione.
Jorge Martin realizza una piccola grande impresa e vince dall’ottava posizione in griglia sia la Sprint che la gara lunga valevoli per il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Martinator è riuscito a completare la doppietta sul circuito Bugatti di Le Mans, imponendosi in condizioni di pista asciutta al termine di una rimonta più elaborata rispetto a ieri e conclusasi a tre giri dalla fine con il sorpasso decisivo per il successo sul compagno di squadra Marco Bezzecchi. Il pilota spagnolo interrompe così un digiuno di 588 giorni dall’ultimo successo in un Gran Premio (Mandalika 2024), trionfa per la prima...🔗 Leggi su Oasport.it
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