Durante la terza tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 175 km e partita da Plovdiv per arrivare a Sofia, il corridore italiano Jonathan Milan non è riuscito a mantenere la posizione. Alla fine della frazione, il francese Paul Magnier ha tagliato il traguardo davanti a lui. Milan ha commentato la sua prestazione, affermando di non avere scuse ma di non lasciarsi abbattere, anche se pensa che avrebbe potuto aspettare di più.

Niente da fare per Jonathan Milan. Il corridore italiano è stato beffato dal francese Paul Magnier in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione di 175 km con partenza da Plovdiv ed arrivo nella capitale bulgara Sofia. Un secondo posto che brucia quello dell’azzurro in forza alla Lidl-Trek, il quale ha lanciato lo sprint a 250 metri dall’arrivo, facendo poi conti con la brillantezza del transalpino in forza alla Soudal Quick-Step, bravo a prendergli la scia compiendo poi una grande progressione. Una volta arrivato ai microfoni di della Rai, il nativo di Tolmezzo ha analizzato quanto successo: “ Abbiamo un po’ migliorato rispetto ai giorni scorsi, con un bel lavoro di squadra nel finale abbiamo mantenuto le posizioni e fatto quello che era previsto, ma chiaramente il risultato non era quello previsto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonathan Milan non si arrende: “Non ho scusanti, ma non mi abbatto. Forse potevo aspettare”

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