Gigi Buffon ha commentato l'episodio dell'espulsione durante la partita di Champions League contro il Real Madrid nel 2018, dichiarando di aver agito senza maturità in quell'occasione. Ha anche espresso dispiacere per non aver mai vinto la competizione europea, commentando che questa rimane l’unico rimpianto della sua carriera. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista recente.

di Angelo Ciarletta Gigi Buffon è tornato sull’episodio dell’espulsione contro il Real Madrid in Champions League nel 2018, facendo mea culpa su quanto accaduto. Gianluigi Buffon nella serata di ieri ha presentato la sua biografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” a Londra, dove ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla sua carriera e sulla nazionale azzurra. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LA SCELTA DI GIOCARE FINO A 45 ANNI – « Perché sentivo sempre quell’1% di speranza di vincere il Pallone d’oro ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon fa mea culpa: «Contro il Real Madrid nel 2018 non ho avuto un atteggiamento maturo. Champions mai vinta? Mi dispiace solo per questo»

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