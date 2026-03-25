Evenepoel-Vingegaard tandem show in pianura | poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play

Durante la terza tappa del Giro di Catalogna, due ciclisti hanno guidato in fuga per 24 chilometri su un percorso pianeggiante. In prossimità del traguardo, uno dei due ha perso il controllo e è caduto, mentre l'altro ha proseguito la corsa senza accelerazioni ingiustificate. La gara si è conclusa con la vittoria di uno dei protagonisti, che ha mostrato rispetto per l’avversario caduto.

L’arrivo in salita più duro del Giro di Catalogna è giovedì, si arriva ai 2143 metri di quota di Vallter, località sciistica nei Pirenei a nord di Girona. Ma a Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard non bastava. Scalpitavano da giorni, avevano bisogno di scattare, attaccare, andare in fuga. In una parola, trasformare in sfida diretta ogni possibile occasione. E così oggi, quando mancavano 24 km all’arrivo della terza tappa a Vila-seca, alla periferia di Tarragona, Evenepoel parte dal gruppo come una saetta, in pianura, e il primo a riprenderlo è proprio Vingegaard. I due grandi rivali di Pogacar come uno splendido, imprendibile tandem per il gruppo, tanto che quando passano all’ultimo chilometro hanno ancora 14”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Jonas Vingegaard cade in allenamento per “colpa” di un amatore. Jay Wine: grave fatturaLa stagione del ciclismo ha mosso i primi passi da poche settimane, eppure non mancano gli inconvenienti per i corridori fra cadute e infortuni, che... Contenuti utili per approfondire Evenepoel Vingegaard tandem show in... Discussioni sull' argomento Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e Roglic; Tegola Lazio, c'è lesione per Zaccagni: semifinale di Coppa Italia a rischio. Giro di Catalogna 2026, vince ancora Godon. Evenepoel attacca con Vingegaard, ma poi cadeDoveva essere un comodo arrivo in volata nella terza tappa del Giro di Catalogna 2026, ma prima del traguardo a Vila-seca è successo veramente di tutto. A ... oasport.it CATALUNYA. EVENEPOEL ATTACCA (E CADE), VINGEGAARD RISPONDE MA... VINCE GODON. 8° PIGANZOLIDavvero emozionante e per certi versi incredibile, la terza tappa della Volta Ciclista a Catalunya, la Mont-roig del Camp - Vila-seca di 159,4 km. A cogliere il successo, il secondo in 48 ore, è stato ... tuttobiciweb.it Volta a Catalunya 2026, Jonas Vingegaard: “La caduta di Evenepoel mi è sembrata assurda. Non ho voluto approfittarne, così ho aspettato il gruppo” x.com Evenepoel arriva alla #VoltaCatalunya2026 dopo il mese sul Teide! Il belga sfida Vingegaard con l'obiettivo di vincere una tappa e curare le generale. Sarà il primo test con Lipowitz in vista del Tour. #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1774201207 - facebook.com facebook