Jolanda Renga | Non sono viziata con i miei genitori ero normale
Jolanda Renga ha dichiarato di non essere viziata e di aver avuto un rapporto normale con i genitori. Le domande più frequenti riguardano come sia riuscita a mantenere uno stile di vita sobrio nonostante la notorietà dei genitori e cosa nascondesse la sua quotidianità lontano dalle luci dei riflettori. La cantante ha risposto alle curiosità riguardo alle sue abitudini e alla sua routine diurna.
? Domande chiave Come ha fatto a evitare vizi nonostante la fama dei genitori?. Cosa nascondeva la sua vera quotidianità lontano dai riflettori?. Perché è diventata il punto di riferimento per i suoi amici?. Come ha gestito le critiche sul suo presunto atteggiamento spocchioso?.? In Breve Intervista rilasciata al podcast Un’ora sola ti vorrei condotto da Giorgia Soleri.. Crescita vissuta in una dimora situata in periferia con il fratello.. Scelta autonoma di non consumare alcol o sigarette fin dalla giovane età.. Interesse infantile per il lavoro tecnico di pulizia vetri sui grattacieli.. Durante l’intervista concessa al podcast Un’ora sola ti vorrei, condotto da Giorgia Soleri, Jolanda Renga ha delineato un profilo personale lontano dai pregiudizi legati alla sua origine familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: “Sembro viziata? Mai stata e se ho detto qualcosa che non dovevo, mi sono scusata. Ho genitori normali, mangiavamo il gelato a casa, gli altri ci immaginavano in giro per il mondo”: parla Jolanda Renga
Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: «Non fu un fulmine a ciel sereno. Sono stati molto bravi a spiegarci»Figlia di Francesco Renga e di Ambra Angiolini, nel 2015 si è trovata a vivere la separazione della mamma e del papà e una grande esposizione...