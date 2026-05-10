Jolanda Renga | Non sono viziata con i miei genitori ero normale

Jolanda Renga ha dichiarato di non essere viziata e di aver avuto un rapporto normale con i genitori. Le domande più frequenti riguardano come sia riuscita a mantenere uno stile di vita sobrio nonostante la notorietà dei genitori e cosa nascondesse la sua quotidianità lontano dalle luci dei riflettori. La cantante ha risposto alle curiosità riguardo alle sue abitudini e alla sua routine diurna.

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