Figlia di Francesco Renga e di Ambra Angiolini, nel 2015 si è trovata a vivere la separazione della mamma e del papà e una grande esposizione mediatica. Ma «non fu un fulmine a ciel sereno: in realtà è vero che i bambini si accorgono un po' di tutto. I miei genitori sono stati molto bravi a spiegarci (Jolanda ha un fratello più piccolo, Leonardo, ndr) quello che stava succedendo, non è stato nulla di improvviso e segreto che noi non potessimo sapere», spiega a La volta buona. Per lei è stato molto importante che i genitori avessero saputo «costruire questo tipo di dialogo con i figli» ed essere accompagnata verso il cambiamento prima che avvenisse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: «Non fu un fulmine a ciel sereno. Sono stati molto bravi a spiegarci»

Leggi anche:

“I bambini si accorgono di tutto, non è stato un fulmine a ciel sereno”: Jolanda Renga ricorda la separazione dei suoi genitori

Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: “Ecco come mi hanno detto che si sarebbero lasciati”

Temi più discussi: Jolanda Renga: Separazione dei miei genitori non fu fulmine a ciel sereno, i bimbi si accorgono e loro ci prepararono. Sto bene a Milano: rispetto a Brescia non mi calcola nessuno...; Prove non benissimo..., il siparietto tra Renga e la figlia Jolanda a Sanremo. Cosa è successo a La volta buona; Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: Ecco come mi hanno detto che si sarebbero lasciati; Jolanda Renga ricorda la separazione tra Francesco Renga e Ambra Angiolini.

Renga a Sanremo, retroscena Inter: Dalla pera in poi. La figlia Jolanda lo bacchettaIl commento di Francesco Renga sull'ultima sconfitta dell'Inter, da sempre sua squadra del cuore. E non è mancato il rimprovero della figlia Jolanda, avuta da Ambra Angiolini ... corrieredellosport.it

Francesco Renga e Ambra Angiolini, la figlia Jolanda parla della separazione: Nulla di improvviso e segretoQuella tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è stata una storia d'amore molto importante, per circa undici anni si sono amati moltissimo e dal loro amore ... ilsipontino.net

«Il mio papà è il mio cantante preferito. » Jolanda Renga non ha mai nascosto l’affetto che la lega al padre Francesco, e anche quest’anno era in platea all’Ariston a tifare per lui durante Sanremo. Francesco, ormai di casa sul palco più celebre della musica ita - facebook.com facebook

Da lunedì #LaVoltaBuona di Caterina Balivo si trasferisce a Sanremo per commentare il Festival. Tra gli opinionisti Donatella Rettore, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Sophie Codegoni, Jolanda Renga e Alessia Vessicchio, Luca Dondoni, Paolo Giordano e An x.com