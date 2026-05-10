Joe Kent, ex capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti, ha dichiarato che l’Iran non stava sviluppando una bomba atomica e che la CIA ne era a conoscenza. La sua testimonianza si aggiunge a un dibattito acceso sulle motivazioni che hanno portato gli Stati Uniti a intervenire militarmente contro l’Iran. Le sue parole sono state rese pubbliche nelle ultime ore, suscitando reazioni e riflessioni nel mondo dell’informazione.

Una rivelazione destinata a far discutere è emersa nelle ultime ore dalle dichiarazioni di Joe Kent, ex direttore del National Counterterrorism Center, che ha gettato un’ombra inquietante sulle reali motivazioni che hanno portato gli Stati Uniti alla guerra contro l’Iran. Secondo quanto affermato da Kent in un post pubblicato su X (ex Twitter), prima dell’inizio delle ostilità «la comunità dell’intelligence statunitense, inclusa la Cia, era concorde sul fatto che l’Iran non stesse sviluppando un’arma nucleare ». Una valutazione che, se confermata, contraddice radicalmente la narrativa ufficiale che ha accompagnato l’intervento militare. «Una...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Joe Kent, ex capo dell’antiterrorismo Usa, rivela: “L’Iran non stava costruendo la bomba atomica e la Cia lo sapeva”

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