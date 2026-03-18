Joe Kent, ex Rambo e capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti, si è dimesso martedì dal suo incarico al National Counterterrorism Center. È il primo alto funzionario dell’amministrazione Trump a lasciare l’incarico per motivi legati alla posizione sulla guerra in Iran. La sua decisione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle divergenze interne all’interno dell’amministrazione.

Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center, si è dimesso martedì, diventando il primo alto funzionario dell’amministrazione Trump a lasciare l’incarico per manifesta contrarietà sulla guerra in Iran. La decisione è stata formalizzata e resa pubblica con una lettera indirizzata al presidente, in cui Kent contesta la legittimità del conflitto e le motivazioni che lo hanno determinato. “Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran”, ha scritto. “ L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi è Joe Kent, ex Rambo e capo dell’antiterrorismo Usa dimissionario. “Sull’Iran Trump è stato ingannato”

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